Grande caldo in Umbria che batte anche la Sicilia. Ferrara: "Picchi di calore mai rilevati: ecco le città bollenti"

Non ci sono dubbi per gli analisti di 3bmeteo.com: le temperature in Umbria di questi giorni sono eccezionali per il periodo e per i picchi di calore. La conferma arriva da Francesco Ferrara che ha rilevato "valori termici superiori alle medie della prima decade di ottobre localmente anche di 6-10°C. Tutto questo su gran parte del territorio le massime hanno diffusamente raggiunto i 27-29°C, ma con punte di oltre 30°C al Centro, sulla Sardegna e sulla Sicilia". Poi entra nello specifico descrivendo il caso Umbria.

"Ma è tra Toscana e Umbria che il caldo assume connotati eccezionali, relativamente al periodo, con punte diffuse di 32-33°C fino a sfiorare i 34°C sulle vallate umbre, complice anche un moderato effetto favonico appenninico indotto dalle correnti nord orientali. In alcuni casi su queste zone le temperature risultano sopra media anche di oltre 9-10°C, con esclusioni termica notte-giorno localmente anche di 20-22°C. Diversi record battuti in particolare tra Umbria, Valdarno e Fiorentino: Perugia Sant'Egidio con 32°C batte il precedente record storico di ottobre di 30.2°C raggiunto nel 2011. Picchi addirittura prossimi ai 34°C sono stati altresì registrati nelle vallate umbre tra Perugia, Assisi e Foligno, molto probabilmente record assoluti di ottobre".