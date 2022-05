Valnerina, incidente di volo con il parapendio: donna francese portata in ospedale a Perugia in elisoccottero

Le condizioni sono considerate gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita - almeno secondo i primi bollettini ottenuti da fonti autorevoli - per una donna francese, amante del volo, che oggi pomeriggio è caduta al suolo dopo un volo con il suo parapendio. Il recupeo è avvenuto n localita Castelluccio di Norcia Colletondo. All'allarme hanno risposto immediatamente i Vigili del Fuoco di Norcia che hanno raggiunto la località del sinistro mettendo in sicurezza la donna e consegnandola poi al personale medieco del 118. Vista la gravità delle ferite riportate è stato deciso del trasporto all'Ospedale di perugia tramite elicottero.