La buona notizia: ritrovato il 37enne di Cascastalda che si era allontanato da casa dal 30 aprile

Disorientato ma tutto sommato in buone condizioni di salute dopo tanti giorni passati alla sbando e per giunta in una grande città come Roma. E' stato ritrovato il giovane di Cascastalda, Comune di Valfabrica, Eugenio Maria Capoccia (37 anni) del cui caso se ne è occupato direttamente la trasmissione Chi l'Ha Visto?.

Fondamentali sono state le segnalazioni di alcuni cittadini che lo avevano individuato in piazza San Pietro in Vaticano. Il giovane è stato preso in consegna dalla Polizia che lo hanno portato in Caserma e poi hanno avvisato i familiari che hanno quindi tirato un sospiro di sollievo una volta ricevuta la chiamata del ritrovamento del ragazzo.