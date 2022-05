Covid, bollettino regionale del Primo Maggio: tutti i dati su ricoveri, nuovi positivi e andamento della pandemia

C'è una leggera risalita per quanto riguardo i ricoveri sul fronte del Covid in Umbria: attualmente sono 213 (4+), mentre restano stabili i posti occupati nelle terapie intensive negli ospedali dell'Umbria: quattro. Un numero dunque molto basso che non crea pressioni sulle strutture sanitarie di casa nostra. I dati del Primo maggio: 814 i nuovi positivi, i guariti sono 1.465, zero decessi. Scendono i nuovi positivi che si attestano ora sugli 11.834 (- 651). In calo il tasso di positività che è pari a 15,46 per cento (era 16 per cento sabato 30 aprile). I tamponi effettuati sono stati 5.265 tamponi.