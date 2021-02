Coronavirus, bollettino regione Umbria del 14 febbraio: calano i positivi, ricoveri quasi stabili, 10 le vittime

Tutti i dati aggiornati a sette giorni dall'istituzione della zona rossa in Provincia di Perugia

Un calo importante che si spera possa essere l'inizio di una contrazione importante dei nuovi contagi. Un San Valentino, dunque, dal bicchiere mezzo pieno ma dove permangono ancora forti criticità sul fronte pandemia. I dati secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 12.13 del 14 febbraio, sono 8166 (+84 rispetto al 13 febbraio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. I positivi in 24 ore: 292 (-16 per cento rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore eseguiti 3474 tamponi e 3070 test antigenici.

Al 14 febbraio sono 535 (+4 rispetto al 13 febbraio) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 84 (+1 rispetto al 13 febbraio) in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 40.959 (+292 rispetto al 13 febbraio) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 31889 i guariti (+198 rispetto al 13 febbraio), 904 (+10 rispetto al 12 febbraio) i decessi, 647.762 (+ 3474 rispetto al 13 febbraio) i tamponi eseguiti e 83.904 (+3070 rispetto al 12 febbraio) i test antigenici eseguiti.