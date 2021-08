Coronavirus, bollettino del 14 agosto: buone notizie sul fronte dei ricoveri, zero decessi e in calo i positivi

Due buone notizie si stanno consolidando dai dati che affluiscono quotidianamente al centro Covid dell'Umbria. La prima: i ricoveri sono stabili e soprattutto sono tra i più bassi in Italia. Le terapie intensive hanno soltanto due posti occupati da pazienti risultati positivi, mentre i ricoveri ordinari sono nettamente al di sotto la soglia di allarme prevista per l'Umbria dal Comitato tecnico scientifico. Altra buona notizia: la curva dei positivi dopo essersi attesta è tornata scendere. Gli attuali positivi sono passati a 2240.

Tutti i dati aggiornali al 14 agosto alle ore 9.35: i nuovi positivi sono 92 (-87), i guariti 121 (+43) mentre ancora una volta non si registrano morti. Stabile il quadro degli ospedali con 34 ricoverati, due dei quali in terapia intensiva. Il tasso di positività dell'1,3 per cento sul totale (era 2,98 venerdì e 1,75 lo stesso giorno della scorsa settimana).Sempre nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.087 tamponi e 4.600 test antigenici. I morti dall'inizio della pandemia sono 1426, gli attuali positivi 2240 (-29), i positivi totali 59.995 (+92), 610.730 gli esami antigenici eseguiti e 1.048.327 i tamponi.