Coronavirus, bollettino regionale del 28 ottobre: oltre 400 positivi, nessun nuovo caso in terapia intensiva

Quattro decessi, 401 positivi (+87) e ben 6100 persone in isolamento contumaciale. Sono questi i dati più allarmanti del nuovo bollettino regionale del 28 ottobre che spazza via le speranze di un inizio ridimensionamento dei nuovi positivi dopo i dati dei giorni scorsi. C'è un avanzata contenuta dei nuovi ricoveri in Ospedale: 292 (+7) mentre in terapia intensiva nessun aumento visto che il dato è di 37, come il 27 ottobre scorso. Gli attuali positivi in Umbria hanno superato quota 8mila (per la precisione 8.273). Sul versante decessi si è arrivati a quota 114 persone risultate essere positive al Covid ma con anzianità molto elevata e gravi patologie. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4746 nuovi tamponi.

