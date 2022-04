Bollettino regionale sull'andamento del Covid: oltre 970 i nuovi positivi, ma forte calo di ricoveri in terapia intensiva

Continua a scendere la curva dei ricoveri per virus nell'ultimo giorno in Umbria: 11 in meno nei reparti Covid, 4 in meno invece in terapia intensiva (restano 3 pazienti). I dati emergono dalle analisi della Regione aggiornati al 17 aprile. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 971 nuovi casi e 1.511 guariti. Nessun nuovo morto per il virus o con il virus. Gli attualmente positivi scendono così a 12.518, 540 in meno. Sono stati analizzati 6.312 tra tamponi e test antigenici: il tasso di positività pari al 15,3% (-2%, era 17,3% sabato).