Coronavirus, il bollettino regionale del 4 luglio: piccoli rialzo dei positivi, purtroppo c'è un nuovo deceduto

Un leggero rialzo dei nuovi positivi si riscontra in Umbria dopo alcuni casi familiari che comunque sono considerati sotto controllo. Alle 9,33 di questa mattina, 4 luglio, sono 11 i contagi e si registra un decesso. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile sono 684 (-7 rispetto al 3 luglio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria in virtù del fatto che i guariti -da mesi sempre maggiori dei nuovi contagi - sono stati 17. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.310 tamponi molecolari e 2288 test antigenici.

Al 4 luglio sono 11 (+1 rispetto al 3 luglio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 0 (-1 al 3 luglio) in terapia intensiva, e 417 (-6,9 per cento rispetto al 3 luglio) le persone in isolamento contumaciale. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 56.881 (+11 rispetto al 3 luglio) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 54776 (+17 rispetto al 3 luglio) i guariti, 1.421 (+1 rispetto al 3 luglio) i decessi, 977.649 (+1.310 rispetto al 3 luglio) i tamponi molecolari e 499.170 (+2288 rispetto al 3 luglio) i testi antigenici eseguiti.