Coronavirus, bollettino regionale del 9 maggio: calano gli attuali positivi, altre tre vittime

Un leggero aumento per quanto riguarda due voci in particolare: nuovi positivi e decessi. Infatti nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino regionale, sono tre i pazienti deceduti (+2) e 11 nuovi positivi. Ma grazie all'aumento dei guariti 158 - +53 - continua il cruciale calo degli attuali positivi in Umbria che si attestano a 2583 (-2%). Le persone ricoverate sono stazionare (156) mentre c'è un aumento per i posti in terapia intensiva: 21 (+2). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.065 tamponi molecolari e 3.724 test antigenici. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 55.270 i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 51317 i guariti, 1.370 i decessi, 880.173 i tamponi molecolari e 343.784 i testi antigenici eseguiti.