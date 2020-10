Coronavirus in Umbria, bollettino del 31 ottobre 2020: in calo i nuovi positivi 483, oltre 4100 i tamponi, 5 decessi

Oltre 200 contagiati in meno rispetto alla giornata record registrata ieri in Umbria nonostante un numero molto simile di tamponi effettuati. Una rondine non fa primavera ma si spera possa essere l'inizio - dopo le varie ordinanze regionali e le regole nazionali - di una fase almeno di stabilizzazione dopo l'escalation delle due ultime settimane. Il bollettino regionale indica al 31 ottobre 2020: 483 positivi in 24 ore - ieri erano 729 - a fronte di 4177 tamponi effettuati.

Gli attuali positivi in Umbria, al netto delle guarigioni, è di 6mila 559. In 24 ore ben 90 persone sono state dichiarate guarite dalla task-force sanitaria; attualmente sono 3493. Leggero aumento, ma ancora sostenibile, del numero dei posti in terapia intensiva: 43 (+1), mentre c'è un aumento importante dei ricoveri: 320 (+18). I decessi di persone - con età anagrafica alta e patologie pregresse definite serie - con Covid è salito a 126 (+5). La task-force sanitaria sta monitorando lo stato di salute di 8.262 persone attualmente in isolamento.