Covid, bollettino regionale del 30 agosto: 31 nuovi casi, zero morti, diminuiscono i ricoveri, più guariti

Sono 31 i nuovi positivi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore. Si tratta di soggetti per stragrande maggioranza asintomatici e il restante accusa soltanto lievi sintomi tanto da non aver bisogno di cure in Ospedale. I nuovi casi si registrano in numero maggiore nel perugino, ternano, alta umbria. Sono questi i principali dati del bollettino quotidiano della Regione Umbria sulla situazione dell’epidemia da Coronavirus in Umbria, aggiornato alle 10.12 del 30 agosto 2020.

Gli attualmente positivi sono 243 (1.753 i casi totali), mentre sono 7 i guariti clinicamente su un totale di 1.437. Resta inalterato il numero dei deceduti (80). Cresce il numero delle persone che sono uscite dall'isolamento perchè non positive: solo nelle ultime 24 ore ben 250. I tamponi eseguiti ieri sono stati 166, portando il totale a 153.666. In calo anche i ricoverati 11 rispetto ai 12 del 29 agosto. Resta un paziente in terapia intensiva a Perugia.

