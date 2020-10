FLASH | Bollettino regionale sul Covid del 29 ottobre: oltre 690 contagiati, ricoveri sopra i 300

"Tutta la comunità deve riflettere in maniera appropriata su questi nuovi dati. Ieri abbiamo registrato un nuovo record": lo ha affermato in video-conferenza il commissario straordinario Onnis pubblicando il nuovo bollettino regionale sul Covid. Nelle ultime 24 ore: 694 positivi, mai cosi tanti dall'inizio dell'epidemia. Gli attuali positivi in Umbria sono 5576. I ricoveri salgono purtroppo a 301 (+9 rispetto a ieri). Sale in maniera preoccupante anche il ricorso alle terapie intensive:41. Si registrano altri 5 decessi che portano la quota a 119. I tamponi effettuati (giornalieri) sono stati 4584.

"Stiamo costantemente - ha spiegato Onnis - riorganizzando il sistema ospedaliere aggiungendo posti letto. I nostri ospedali si stanno muovendo in maniera progressiva sia per il Covid che l'extra-covid. Ci stiamo muovendo con grande decisione. Aggiungiamo posti letto quando e dove serva. Stiamo sviluppando una gestione a casa, per i sintomi non preoccupanti, che permette di non intasare il sistema ospedaliero. Assunti 28 medici in più per l'Usca"