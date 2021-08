Coronavirus, bollettino regionale dell'Umbria del 29 agosto: più guariti che positivi, ma risalgono i ricoveri

Da tre giorni la curva dei contagi in Umbria sta scendendo grazie al maggior numeri di guariti rispetti ai contagi giornalieri. Ad oggi gli attuali positivi sono "scivolati" a quota 1771 (-13). Nello specifico nelle ultime 24 ore i nuovi positi sono 115 (+6) mentre i guariti sono stati 128 (+6 rispetto al 28 agosto). Non si registrato nuovi morti per il virus. Le buone notizie si arrestano qui dato che si registra un aumento dei ricoveri: 58 i ricoveri ordinari (+6) mentre sono 7 i posti occupati nelle terapie intensive (dato stabile). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.732 tamponi molecolari e 5.679 test antigenici. Il tasso di positività dell'1,57 per cento (stabile rispetto a sabato mentre era 1,87 lo stesso giorno della scorsa settimana). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 61.469 61.584 (+115 rispetto al 28 agosto) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 58384 (+115 rispetto al 28 agosto) i guariti, 1.429 i decessi, 1.074.843 i tamponi molecolari e 668.159 i testi antigenici eseguiti.