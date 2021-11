Coronavirus, bollettino regionale del 28 novembre: nessun decesso ma crescono ricoveri ordinari e terapie intensive

Continua a crescere, seppur senza destare allarme per la tenuta della nostra sanità il numero dei ricoveri e delle terapie intensive per i pazienti contagiati da Covid. La buona notizia è che non si registrano nuovi decessi Sono 81 i nuovi positivi rispetto a ieri, mentre prosegue la crescita del dato dei guariti (+46).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 09.35 del 28 novembre, sono 1708 (+35 rispetto al 27 novembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.151 tamponi molecolari e 9.242 test antigenici.

Al 27 novembre sono 62 (+2 rispetto al 27 novembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 9 (+2 rispetto 27 novembre) in terapia intensiva, e 1646(+33 rispetto al 26 novembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 67.419 (+81 rispetto al 26 novembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 64228 (+46 rispetto al 26 novembre) i guariti, 1.483 (+1 rispetto al 26 novembre) i decessi, 1.242.817 (+2.151 rispetto al 27 novembre) i tamponi molecolari e 1.210.668 (+9.242 rispetto al 27 novembre) i testi antigenici eseguiti.