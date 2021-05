Covid, bollettino regionale del 23 maggio: gli attuali positivi sotto soglia 2mila, tanti guariti, 40 i nuovi contagi

Un solo decesso, 40 nuovi positivi e 102 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.37 del 23 maggio, sono 1967 (-63 rispetto al 22 maggio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Per la prima volta dopo mesi si è scesi sotto la soglia psicologica dei 2mila. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.890 tamponi molecolari e 3.077 test antigenici. Al 23 maggio sono 91 (-1 rispetto al 22 maggio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 13 (+1 al 22 maggio) in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 56.101 (+40 rispetto al 22 maggio) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 52.745 (+102 rispetto al 22 maggio) i guariti, 1.389 (+1 rispetto al 2w maggio) i decessi, 911.052 (+1.890 rispetto al 22 maggio) i tamponi molecolari e 393.076 (+3.007 rispetto al 22 maggio) i testi antigenici eseguiti.