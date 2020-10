Coronavirus, bollettino sanitario del 21 ottobre: 350 nuovi positivi, due decessi

L'unica buona notizia che arriva dal bollettino regionale - aggiornato al 21 ottobre 2020 - è che i ricoveri sono ridotti al minimo nelle ultime 24 ore: + 2 rispetto ai 24 di ieri. Nessun nuovo paziente è stato trasferito in terapia intensiva che, attualmente, ospita 20 pazienti. Qui finiscono le notizie confortanti e iniziano quelle decisamente meno positive: in 24 ore si registrano altre due vittime con Covid (95 in totale) e i positivi sono risultati 350 (attualmente gli attuali positivi sono 2960). I tamponi eseguiti sono stati 3691 in 24 ore.



