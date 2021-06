Covid, bollettino del 20 giugno: sempre meno ricoveri e da 48 ore zero decessi. Piccolo rialzo dei positivi

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi per covid e c'è un forte decremento dei ricoverati lasciando così negli ospedali umbri sempre più spazi per il recupero delle prestazioni sanitarie rinviate per via della pandemia. Unica nota stonata - ma si parla sempre di numeri molto bassi - c'è un rialzo dei positivi 27 (+19 rispetto al giorno precedente). Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.31 del 20 giugno, sono 890 (-4 rispetto al 19 giugno) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria.

Al 20 giugno sono 30 (-4 rispetto al 19 giugno) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 4 (-1) in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 56.771 (+27 rispetto al 19 giugno) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 54463 (+31 rispetto al 19 giugno) i guariti, 1418 (dato invariato) i decessi, 957.630 (+1371 rispetto al 18 giugno) i tamponi effettuati e 467.549 (+6.931 rispetto al 18 giugno) test antigenici eseguiti.