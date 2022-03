Covid, bollettino regionale del 20 marzo: tutti i dati registrati nelle ultime 24 ore

Aumentano i ricoveri, gli attualmente positivi e gli isolamenti contumaciali. La curva del contagio continua a salire seppur con minore forza nelle ultime 24 ore: 1907 nuovi positivi e 1.814 guariti registrati nell'ultimo giorno. Due nuovi decessi legati al Covid-19.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.01 del 20 marzo 2022, sono 20934 (+91 rispetto al 19 marzo) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore processati 2.212 e 7.989 test antigenici in tutta la regione. Al 20 marzo sono 193 (+3 rispetto al 19 marzo) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (invariato) in terapia intensiva, e 20.741 (+88 rispetto al 19 marzo) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 215.512 (+1814) i casi totali di positività al Covid-19 registrati in Umbria, 192804 (+1.814) i guariti, 1774 (+2) i decessi, 1.564.967 (+2.212) i tamponi effettuati e 2.322.499 (+7.989) i test antigenici eseguiti.