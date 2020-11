Covid, il bollettino dell'Umbria del 14 novembre: in calo i positivi, ricoveri e terapie intensiva invariati

Sono 579 (quindi 25 in meno rispetto ai 604 di ieri) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi (sabato 14 novembre) in Umbria, dove diventano così 18.219 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Mentre gli attuali positivi si attestano 10781 (+386 rispetto alle 24 ore scorse).

Continua ad essere alto il numero dei guariti in 24 ore: attualmente in totale sono 7196 (+185), mentre salgono a 242 (+8) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. Cresce di molto il numero delle persone in isolamento contumaciale, che ora sono 13.009 (+ 9,3%). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 sono 4699 (-1,3%) su un totale di 356.390.

Buone notizia arrivano dagli ospedali: nei 'Covid Hospital' umbri sono 429 (+2) i pazienti ricoverati e resta inviarato a 68 il totale di quelli in terapia intensiva. L'indice Rt dell'Umbria non sta dunque peggiorando anzi c'è una lenta ma costante flessione della curva. Segno che le ordinanze regionali e il lavoro della task-force umbra stanno iniziando a dare risultati positivi. Ma la strada è lunga: cruciali saranno le prossime due settimane per raffreddare questa bollente seconda ondata di corovonavirus.