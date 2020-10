Coronavirus, bollettino regionale dell'11 ottobre 2020: aumentano i ricoveri, oltre 130 positivi in 24 ore

Continua ad essere molto alto il numero dei nuovi positivi in Umbria scoperti tramite tampone giorno dopo giorno. Il bollettino regionale dell'11 ottobre 2020 indica 135 nuovi contagi, per un totale di attuali positivi di 1241. Ma quello che preoccupa di più la task-force sanitaria umbra è la crescita continua di ricoveri (67 più 3 rispetto agli altri), 9 in terapia intensiva (+1). Per la prima volta non ci sono guariti. Invariato il numero dei morti (88). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.779 tamponi. Complessivamente dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti 228.743. In isolamento ci sono 3.329 persone.



