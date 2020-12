Coronavirus, bollettino regionale del 6 dicembre: in 24 ore più guariti che contagiati, stabili i ricoveri

Continua a scendere sempre più velocemente la curva dei contagi da coronavirus in Umbria: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi accertati sono stati 234. Gli attualmente positivi sono arrivati a 6.065 oggi a fronte dei 6.149 di ieri, 84 in meno. Questo vuol dire che sul fronte dei guariti c'è un aumento importante di casi: 309 guariti. I tamponi analizzati sono 2.888 nelle ultime 24 ore (dall'inizio della pandemia 438.511). Stabili i ricoveri: 393 (+1) e 60 in terapia intensiva (-1). e nove morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione aggiornati al 6 dicembre. Purtroppo continua a salire il dato drammatico dei decessi per Covid in Umbria: in totale sono 460 (+9).