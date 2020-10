Fine Settimana, dalle 22 scatta il blocco agli spostamenti in tutta la l'Umbria: le regole dell'ordinanza

Dalle 22 di questa sera, in occasione della Festa di Hallowen, per evitare feste e assembramenti scatterà il blocco degli spostamenti, se non per motivi lavorativi o di salute, fino alle 5 di domani mattina. Il blocco sarà ripetuto il giorno dopo con lo stesso orario. La decisione è stata presa dalla Regione Umbria, con propria ordinanza, per arginare la seconda ondata di coronavirus che è in continua escalation. Gli spostamenti, si ricorda, sono possibili solo se motivati da comprovate esigenze d'urgenza, di lavoro e di salute". "È fatto inoltre divieto - ha deciso la Regione - di porre in essere, per l'intera giornata di sabato 31 ottobre, le consuetudini legate a Halloween come il crearsi di gruppi per passeggiate e percorsi porta a porta". Vietate feste private.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.