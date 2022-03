Lavoratori infuriati | Il green pass resta solo per bar e ristoranti. Ecco come si penalizza in un colpo solo una categoria e il turismo....

Tutti a parlare di turismo, di sostegno al settore, ai nuovi posti di lavori che rappresentano i turisti per l'Umbria e per l'Italia e poi come sempre le parole non seguono i fatti. Anzi peggio. Al sostegno a chiacchiere si passa ancora ad una assurda penalizzazione di un settore che è ridotto ai minimi termini e le chiusure per via della pandemia sono state pesantissime. Bar, ristoranti e pizzerie ancora una volta sono oggettivamente penalizzate dalle decisioni Covid del Governo. L'ultima: nel momento in cui il governo delibera l’avvio del percorso di allentamento delle misure restrittive, per loro arriva una proroga del green pass per altri 30 giorni.

E visto che i casi sono in aumento si rischia di andare avanti per proroghe nel momento in cui inizia la stagione primaverile e arrivano le prime feste importanti dell'anno. La rabbia e la delusione degli associati di Fipe Umbria Confcommercio si toccano con mano. “Abbiamo accettato il controllo del certificato verde a carico degli esercenti per l’accesso ai pubblici esercizi perché si è trattato di misura emergenziale, che ora deve essere superata nel momento in cui si conclude lo stato d’emergenza" ha affermato Romano Cardinali "Non si capisce perché imporre questo impegno per altri 30 giorni ai gestori di ristoranti e bar in una stagione determinante per le attività turistiche, che speriamo riprendano, e con la Pasqua alle porte.L’eliminazione del green pass con la fine dello stato di emergenza non può escludere la ristorazione, che si trova a dover sostenere un costo inutile in un periodo fortemente critico".

Ancora una volta c'è l'infondata convinzione che il virus sia più pericolo al bar e al ristorante, quando i casi maggiori si riscontrano sui mezzi pubblici, al lavoro e nelle feste private dove non ci sono regole o non tutti rispettano distanziamento e mascherine. Il conto lo pagano ancora ristoratori ed esercizi pubblici. "Ora sembra che non si comprenda quale sia la situazione - ha concluso il presidente - in cui versa il settore dopo due anni di pandemia, alle prese con l’aumento esorbitante dei costi dell’energia e delle materie prime alimentari; non si capisce nemmeno quanto sia importante il ruolo dei pubblici esercizi nella filiera turistica, già penalizzata dalle incertezze alla situazione internazionale. A questo punto, ai provvedimenti di restrizione devono assolutamente seguire compensazioni economiche: servono provvedimenti urgenti e servono subito!”. Il green pass incomincia dunque a pesare parecchio anche per quelle categorie che lo hanno rispettato e difeso. Ma ora ha ancora un senso? Per Confcommercio no.