Rubano in Umbria autocarro e provocano il caos e pericoli sul Grande Raccordo Anulare: ladri in fuga nella campagna

Dopo il furto nel perugino - a Magione - di un autocarro, uno o più ladri hanno provocato il panico sul Grande Raccordo Anulare a Roma per cercare di seminare le pattuglie della Polizia Stradale che aveva intercettato il mezzo rubato dopo la segnalazione dei colleghi umbri. Il furfante alla guida dell’autocarro ha aumentato la sua velocità ed effettuando manovre pericolose con lo scopo di creare disturbo alla circolazione. Infine, una volta resosi conto di essere braccato, ha fermato il mezzo sulla corsia di sorpasso del Grande Raccordo Anulare, abbandonando il mezzo e dandosi alla fuga nella campagna adiacente.

Vista la grave situazione di pericolo i poliziotti hanno immediatamente segnalato il veicolo fermo sulla corsia di sorpasso e una volta rallentato il traffico, sono riusciti rimuovere l’autocarro abbandonato senza conseguenze per i numerosi utenti che in quel momento percorrevano il Raccordo Anulare. I mezzi e le attrezzature sono stati restituiti ai legittimi proprietari, sono attualmente in corso le indagini per individuare gli autori del furto.