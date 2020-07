Umbria, bosco devastato per costruire una strada abusiva: 200 piante tagliate, rischiano il carcere

Rischiano l'arresto e il carcere fino a quattro anni, con sanzioni che potrebbero arrivare complessivamente oltre i 60mila euro, i responsabili di un disboscamento e successiva costruzione di un tracciato stradale abusivo, in una zona boschiva tutelata dai vincoli paesaggistici della regione Umbria.

I militari della stazione carabinieri forestale di Avigliano Umbro, hanno accertato che in una località del comune chiamata “Il Torrone” è stato realizzato tratto stradale ex novo, lungo circa 150 metri e largo 5 metri, all’interno di un’area boschiva per la cui esecuzione sono state abbattute circa 200 piante di roverella, ciascuna di un diametro medio tra i 10 cm e 30 cm, l’estirpazione di ceppaie e la movimentazione di circa 700 metri cubi di terreno.

Un intervento illecito che ha trasformato e deturpato un territorio senza nessuna documentazione progettuale e nessun titolo abilitativo rilasciato dal comune, congiuntamente al parere della sovrintendenza ai beni culturali circa le autorizzazioni paesaggistiche.