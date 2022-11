Umbria, perde il controllo del tir e si ribalta in autostrada: autista in ospedale e traffico in tilt

Incidente stradale venerdì mattina lungo la A1, in direzione Roma, all’altezza del casello di Orvieto. Secondo una prima ricostruzione, si tratta di un incidente autonomo. Il conducente di un autocarro ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. L’uomo è stato trasportato in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze. Il traffico è rallentato: sul posto anche gli agenti della polizia stradale.