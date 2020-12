Autocertificazione, ecco il modello da scaricare per spostarsi durante le feste di Natale e di Inizio Anno

Torna obbligatoria l'autocertificazione per le feste di Natale e di Fine Anno dopo l'ennesimo Dpcm del Governo che ripristina la zona rossa in tutta Italia. Il modello è necessario per spostarsi durante le festività natalizie. Il certificato andrà portato con sé sempre quando si esce di casa nelle giornate indicate come rosse: dal 24 al 27 dicembre, il 31 dicembre, dall’1 al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. Il modulo dovrà essere esibito in caso di controlli. In caso di mancanza del modello non scatta nessuna multa dato che sarà fornito dalle forze dell'ordine - che verificheranno le reali motivazioni degli spostamenti - e compilato sul posto.

Nella zona rossa proclamata dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 gennaio e il 5 e il 6 è è vietato spostarsi tranne che non ci siano motivi di lavoro, salute, necessità e tra questi rientra l’assistenza ad una persona non autosufficiente per la quale si potrà muovere una sola persona con eventuali figli minorenni. In questi casi serve l'autocertificazione. Resta sempre consentito viaggiare per fare rientro alla propria residenza, domicilio o nell’abitazione in cui ci si ritrova abitualmente con il partner (non nella seconda casa) ma anche qui servirà l'autocertificazione. Si potrà uscire per andare a Messa o per fare attività motoria.

