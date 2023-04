Follia lungo la strada: arrestato per tentato omicidio di un carabiniere

In manette per tentato omicidio aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri di Assisi hanno arresto un 38enne di origini siciliane, da anni residente in zona. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, al volante di un'auto ha forzato un posto di blocco e tentato di investire un carabiniere. Il militare si è salvato tuffandosi a lato della strada. Ne è nato un inseguimento per le vie di Palazzo e Santa Maria degli Angeli. Alla fine i carabinieri sono riusciti a bloccarlo.

Il 38enne è stato arrestato per tentato omicidio aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'auto è stata sottoposta a sequestro e, nel corso degli accertamenti, è anche emerso che l’uomo era privo della patente di guida perché gli era stata revocata circa dieci anni fa.

Il Giudice per le Indagine Preliminari del Tribunale di Perugia ha poi convalidato l’arresto ed ha disposto per il 38enne la misura cautelare gli arresti domiciliari.