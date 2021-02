Assisi e il mondo del basket in lutto per la scomparsa di Giorgio Ciatti: "Un grande allenatore"

Lutto nel mondo del basket di Assisi per la morte di Giorgio Ciatti. "Un grande allenatore che ha cresciuto generazioni di cestisti con ruolo fondamentale nel Convitto - scrive su Facebook il sindaco Stefania Proietti -, un punto di riferimento educativo per tantissimi giovani provenienti da tutt’Italia. Moltissimi ricordi sono stati espressi in queste ore da parte di chi l’ha conosciuto e apprezzato".

L’amministrazione comunale, nelle persone del primo cittadino e dell’assessore allo sport Veronica Cavallucci, partecipa al cordoglio della famiglia: “Da oggi Assisi sportiva - hanno affermato - si sente più sola perché Ciatti è stato un allenatore dalle innumerevoli capacità tecniche e qualità umane di spessore”.