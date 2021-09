Assisi, al concerto con il green pass di un'altra persona: denunciata dalla Polizia

Nei guai una donna che era stata già respinta dagli addetti alla sicurezza per via dell'assenza di certificazione anti-contagio

Denunciata in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona dopo che aveva provato a partecipare senza green pass ad un concerto ad Assisi. Nei guai è finita una donna che ha esibito un code (per la sicurezza sanitaria personale) di un'altra persona dopo che era stata già allontanata dagli organizzatori dell'evento che stavano svolgendo opera di pre-filtraggio al concerto in questione. Ma la donna, a concerto quasi iniziato, ha raggiunto di nuovo il varco di accesso alla platea e mostrando sul suo telefono il bar code relativo al green pass all’addetto alla sicurezza, munito di apposito dispositivo per il controllo della veridicità della certificazione. Gli agenti di polizia che avevano riconosciuto la donna (già allontanata poco prima) hanno deciso di operare accertamenti sulla corrispondenza della certificazione esibita alla sua identità, scoprendo la irregolarità.