LA FOTO NOTIZIA | L'auto prende fuoco mentre è in marcia: conducente si ferma in una piazzola ed evita il peggio

I Vigili del fuoco di Perugia sono interventi a Rivotorto di Assisi sulla 4 corsie per un incendio di un'auto che è andata completamente distrutta. Il conducente si è accorto delle fiamme mentre il veicolo era ancora in corsa; è riuscito a raggiungere una piazzola e poi si è allontanato dal mezzo evitando il peggio. In pochi minuti le fiamme hanno distrutto tutto. Sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la strada. Non risulta nessun ferito.