Umbria, assalto al concessionario: caccia alla banda di ladri

Avevano puntato sicuramente i volanti dei bolidi della casa della Stella. E chissà, se non fosse scattato l’allarme, avrebbero tentato di rubare anche qualcuna delle vetture presenti all’interno della concessionaria Mercedes di Narni scalo. Invece il colpo è finito in un buco nell’acqua.

È successo nella notte a cavallo fra domenica e lunedì scorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Amelia che hanno visto almeno tre persone – col volto coperto – fuggire su una vettura di colore bianco che dalle indagini è risultata oggetto di furto.

I militari si sono messi alle calcagna dell’auto che ha imboccato la Flaminia in direzione Roma e dopo alcuni chilometri di inseguimento è riuscita a far perdere le proprie tracce. La pattuglia all’inseguimento ha diramato l’informazione e le ricerche si sono estese al territorio di Rieti e a quello di Viterbo, anche se dei ladri non è stata trovata traccia.

All’esterno della concessionaria i militari hanno invece recuperato otto volanti – staccati da altrettanti veicoli all’interno dell’esercizio commerciale - che i malviventi sono stati costretti a lasciare prima di fuggire.