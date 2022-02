Vaccini e Covid, anche per l'Umbria previste le prime scorte di Novavax: ecco da quando. Ma convincerà i no vax?

E' considerato il vaccino con formila classica, il vaccino Novavax, un preparato che utilizza la tecnica delle proteine ricombinanti, definita più 'classica' perché sperimentata da decenni per esempio contro meningite, pertosse, epatite. E si spera possa essere il vaccino che convinca molti no-vax ad effettuare la somministrazione anti-Covid. Ma non è chiaro se il cittadino potrà scegliere la marca dei vaccini a disposizione delle Regioni. La somministrazione partirà anche in Umbria con uni step iniziale di 14 mila le dosi di vaccino Novavax.

“Stamani, dopo un’ulteriore interlocuzione con la struttura nazionale per la gestione dell’emergenza – ha affermato il commissario d’Angelo - abbiamo avuto contezza del numero delle dosi che arriveranno in Umbria, mentre non sappiamo con certezza la data della consegna. Comunque, a livello regionale stiamo predisponendo affinché nei vari distretti il vaccino possa essere somministrato a partire dai primi giorni di marzo”.

Il commissario D’Angelo inoltre, rinnova l’invito, a chi non lo avesse già fatto, a vaccinarsi: “La vaccinazione – afferma il commissario – rimane il pilastro fondamentale di difesa contro il covid. Purtroppo, gli ospedalizzati e i deceduti sono prevalentemente soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose, o non vaccinati. Anche oggi i due decessi registrati sono di due donne over 80, entrambe non vaccinate. Questo dato dovrebbe far riflettere coloro che ancora non sono convinti”.