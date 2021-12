Umbria, arrivano importanti scorte di Moderna per i Vaccine Day (due) per somministrare la terza dose

Sono diretti a Perugia i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, in collaborazione con l’Esercito Italiano, per la consegna di 6.500 dosi del vaccino Moderna.

Nella giornata di oggi alcuni mezzi, in collaborazione con l’Esercito Italiano, prenderanno in carico le scatole contenenti i vaccini Moderna e raggiungeranno la

destinazione finale presso la sede di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti (Azienda Ospedaliera di Perugia).

Le scorte saranno fondamentali per alimentare i due Vaccine Day previsti dalla Regione dell'Umbria: domenica 5 e domenica 12 dicembre, dedicati alle terze dosi per le categorie previste dal Ministero e che che abbiano concluso il ciclo primario da almeno 150 giorni. In queste due domeniche, prosegue la Regione Umbria, "i punti vaccinali territoriali della regione saranno aperti ed accoglieranno i cittadini senza prenotazione a partire dalle 14.30 e per tutto il pomeriggio, mentre la mattina si effettueranno le somministrazioni regolarmente prenotate."