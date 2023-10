Umbria, arrestato il ‘Gigante che ti faceva sognare nel bosco incantato’

Un cittadino albanese, è stato arrestato nei giorni scorsi, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile di Terni, sono riusciti a risalire al venticinquenne, anche grazie a delle segnalazioni che indicavano, un’area boschiva di Maratta, possibile zona sospetta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo alcuni servizi di monitoraggio e sentite alcune persone, note come tossicodipendenti che provenivano proprio da quell’area e che parlavano di un ‘Gigante che ti faceva sognare nel bosco incantato’ gli agenti lo hanno individuato, a bordo di un’auto lungo una strada sterrata.

Il giovane ha tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette, recuperato dagli agenti. Conteneva quattro piccoli incarti di cocaina ed indosso ne aveva altri venti. Inoltre dietro ad un muretto poco distante, sono stati rinvenuti sei grossi involucri contenenti altri 120 piccoli incarti, per un totale di oltre 100 grammi di cocaina. I poliziotti hanno trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane aveva 200 euro in contanti, mentre nella stanza che aveva preso in affitto, sono stati trovati 2.665 euro.

Il venticinquenne, sebbene incensurato, era già stato fermato a Terni e in altre parti del centro Italia, nei mesi precedenti, per dei normali controlli di polizia. Agli agenti ha riferito di venire in Italia come turista per spacciare. Altissimo di statura, poliglotta, non facente uso di sostanze stupefacenti, ha dichiarato di aver studiato l’italiano per capirsi meglio con i clienti e di guadagnare in questo modo 5 mila euro a settimana. Nella direttissima risalente alla fine della scorsa settimana, il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto il divieto di dimora a Terni, fissando il processo per gennaio.