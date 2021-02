Sale dai sindaci un appello alla Regione: "Vaccino per i disabili intellettivi: l'isolamento vanifica i passi avanti fatti"

Un appello da parte dei territori, per bocca dei sindaci, sta salendo velocemente verso Palazzo Donini, sede della Giunta regionale. Programmare tra le propriorità della campagna anti-covid le prenotazioni e poi la somministrazione del vaccino per i disabili a partire da coloro che hanno una disabilità intellettiva. Un appello che è partito dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, e che è stato fatto proprio anche dai sindaci dell'Unione dei Comuni del Trasimeno. Si chiedono corsie preferenziali per due motivi su tutti: uno, perchè i disabili sono soggetti a rischio facendo parte delle categorie fragili; due, per le persone con disabilità intellettiva l'integrazione sociale è fondamentale per non farli regredire rispetto ai progressi acquisiti nella vita e quindi vaccinati possono rifrequentare scuole, laboratori, centri specializzati.

"Dopo un anno di limitazioni e isolamento – ha spiegato Giulio Cherubini, presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno – si rischia un irreversibile danno rispetto ai miglioramenti ottenuti con anni di lavoro assieme a familiari e operatori. E' invece necessario considerare la disabilità anche nella sua accezione sociale e non solo sanitaria. In questa logica vanno vaccinate tutte le persone con disabilità, perché la disabilità comporta già limitazioni alla socialità, alle relazioni, alla vita".

Al momento la programmazione regionale è fortemente condizionata dalle scorte che inviano da Roma che a loro volta sono sottoscacco diretto delle multinazionale del farmaco che hanno difficoltà a garantire tutte le dosi previste nel contratto. Astrazeneca ha promesso di consegnare entro marzo 5 milioni di dosi per l'Italia e quindi non si esclude dalla task-force regionale una forte accelerazione dalla prima decade di marzo anche per altre categorie fragili, come i disabili, dopo aver garantito gli anziani over 80 e il pianeta scuole e forze dell'ordine. In più dai primi di marzo è prevista la somministrazione direttamente a domicilio per le persone non autosufficienti.