Salute, sale la preoccupazione delle associazioni anti-cancro per il blocco della chirurgia programmata: l'appello alla Regione

Chiedono un piano specifico e un confronto sulle criticità, anche in questo periodo di pandemia, per portare avanti tutti gli interventi e gli screening in chiave anti-tumori. La preoccupazione nel mondo delle associazioni è alta visto che non è stato ancora possibile recuperare il pregresso sempre per via del Coronavirus. Si rischiano altri ritardi con conseguenze drammatiche per molti dei pazienti. Da qui l'appello alla Regione della rete “Insieme! Umbria contro il cancro”, che raccoglie le associazioni che nel territorio si occupano di malati oncologici (Prenditi cura di te Odv, associazione Giacomo Sintini, Punto Rosa 2.0, Avis Comunale di Perugia, Avanti tutta Onlus, Airc, Aucc, Aronc, Aelc, Afas, La Lumaca Odv, Donne Insieme).

“La nostra realtà – fanno sapere le associazioni – raccoglie le sempre più frequenti preoccupazioni dei pazienti oncologici per il blocco della chirurgia programmata. Quale osservatorio vicino ai pazienti malati di cancro, ricordiamo quanto questa criticità rischi di provocare gravi danni ai pazienti, favorendo il possibile sviluppo di tumori in fasi più avanzate, con minore possibilità di guarigione e cure meno invasive e invalidanti. Rileviamo inoltre che ancora non sono stati recuperati i ritardi causati dall'inizio pandemia”.