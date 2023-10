Umbria e strade, petizione e motociclisti in campo: troppi lutti sull'Apecchiese, chiesto un piano straordinario

rima la raccolta firme e poi direttamente la manifestazione su strada per ribadire la volontà di cittadini, motociclisti e automobilisti di mettere in sicurezza la strada Apecchiese con troppi incidenti e troppi lutti sulle spalle. La petizione si intitola "Apecchiese tranquilla e sicura” e le firme raccolte sono più di 500 per chiedere alle istituzioni, al Servizio Strade della Regione dell’Umbria e, per conoscenza, al Comune di città di Castello, la messa in sicurezza della strada con la posa in opera di barriere, segnaletica verticale adeguata ed altri interventi strutturali necessari.

In tanti si sono dati appuntamento questa mattina nella area di sosta che immette sulla Sp 257 umbro- marchigiana, in sella a moto di ogni epoca per partecipare alla manifestazione “Apecchiese tranquilla - SP257 Revisited”, giunta ormai alla nona edizione, organizzata dall’Associazione FERRO E Motus, al fine di perseguire “gli obiettivi di valorizzare la strada e fare in modo che non sia più teatro di incidenti, di sensibilizzare i motociclisti, e non solo, nel condurre una guida in sicurezza secondo i dettami del codice della strada oltre che le Amministrazioni competenti a migliorare la manutenzione del fondo stradale, la segnaletica e i dispositivi di sicurezza”.

L’Apecchiese, SR “257” è la strada di collegamento interregionale Umbro-Marchigiana di oltre 53 chilometri di lunghezza: si estende da Città di Castello ad Acqualagna, passando per Apecchio e Piobbico in Provincia di Pesaro-Urbino. Il tratto umbro, ricadente interamente sul territorio del comune di Città di Castello, interessa circa 20 chilometri di strada (19,935 Km per la precisione) che risulta di competenza regionale, ma di gestione provinciale. Una strada molto transitata, soprattutto da motociclisti e appassionati delle due ruote, perché caratterizzata da una gran quantità di curve, quasi da record in rapporto ai chilometri totali. Sono infatti 141 le curve rilevate e rese note dai tecnici della Provincia di Perugia, alle quali si aggiungono 12 rettifili, alcuni dei quali in semicurva. L’ultimo intervento strutturale importante dopo decenni, è stato messo ultimato nell’estate del 2019: intervento di risanamento con i lavori di “messa in sicurezza” del piano viabile” per una spesa complessiva di 500 mila euro, di cui 300 mila finanziati da ANAS e i rimanenti 200 mila dalla Regione Umbria.

“La associazione Ferro e Motus è in possesso di oltre 350 firme raccolte nelle varie manifestazioni più quelle raccolte oggi, oltre 150 – precisa il Presidente Matteo Barbagli che definisce impressionante l’adesione spontanea di motociclisti e cittadini, a dimostrare che la nostra campagna "Apecchiese Tranquilla" ha toccato da vicino le richieste che partono dal basso ,da chi la sp257 la vive e la transita. Questa richiesta – prosegue - dimostra che la maggior parte del popolo motociclistico ha consapevolezza che la sicurezza stradale si deriva dal mantenere un comportamento rispettoso e una andatura moderata ma anche dalla messa in sicurezza della strada frequentata moltissimo da noi motociclisti, quindi chiediamo ancora una volta la posa in opera delle barriere di sicurezza salvamotociclisti. Questa strada teatro di troppi incidenti e a volte anche mortali, dal punto di vista della sicurezza è carente come pochi altri passi di montagna lo sono: ha guardrail bordo strada e paletti di contenimento caduta massi che rasentano il ciglio della strada senza considerare la segnaletica verticale totalmente assente per tratti infiniti".