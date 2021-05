L'ANALISI del professore Luca Gammaitoni: "Questa sarà una settimana cruciale dopo le riaperture"

La curva degli attualmente positivi (in rosso, a destra in figura) continua a scendere, e questo è un fatto positivo. La velocità con cui scende, invece, continua a rallentare, come si vede dalle tre frecce che hanno pendenza sempre minore, e questo è un dato che ci dovrebbe indurre a vigilare e a mantenere prudenza, per non compromettere il buon risultato raggiunto fin qui. Quindi: bene ma attenzione a non abbassare la guardia. Da questa settimana cominceranno a manifestarsi gli effetti delle riaperture e occorrerà grande attenzione per isolare sul nascere gli eventuali focolai (che inevitabilmente ci saranno).

Due realtà sotto la lente d’ingrandimento: Gubbio e Foligno (curve a sinistra in figura). Bene Gubbio che, come avevamo auspicato la settimana scorsa, continua la sua fase di discesa veloce (curva nera). Avanti così. Meno bene Foligno che negli ultimi 4 giorni ha manifestato un' inattesa fase di iniziale risalita. Occorre intervenire tempestivamente con tracciamenti e isolamenti per non innescare una nuova vera fase di crescita (curva rossa tratteggiata) che, date le dimensioni del comune, potrebbe trascinare anche altre aree della regione. Dal fronte del Covid-19, per ora, è tutto. A voi la linea. P.S. Usate le mascherine e mantenete le distanze. Meglio se state all’aperto.

(nella foto a destra il professore Luca Gammaitoni)