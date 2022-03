Andamento del Covid, l'analisi di Gammaitoni (Unipg): In Umbria la curva dei contagi scende in anticipo rispetto al resto del Paese"

Pubblichiamo l'andamento sulla pandemia in Umbria redatta dal professore dell'Unipg, Luca Gammaitoni. Buona lettura.

****************

di Luca Gammaitoni

Avanti così. Come avevamo anticipato giorni addietro, la curva dei nuovi contagi giornalieri ha oramai raggiunto il massimo ed è cominciata a diminuire (curva rossa e blu tratteggiata, nella figura in alto). E’ un ottimo segno che si rifletterà presto anche sulla curva degli ospedalizzati (in giallo e curva rossa tratteggiata in basso). Questo andamento precede di circa 10 giorni quello atteso per la media nazionale.

Gli osservatori più attenti avranno notato che da parecchie settimane non abbiamo più presentato i dati degli attualmente positivi (che sono ancora elevati), poiché in questa fase dell’epidemia il dato più rilevante è chiaramente rappresentato dagli ospedalizzati che va seguito con attenzione mentre il numero degli attualmente positivi ha poca rilevanza, grazie agli ottimi effetti della campagna di vaccinazione. Come di consueto, prudenza e ottimismo (ottimismo e prudenza!): se non ci saranno fatti nuovi ed inattesi (nuove varianti…) a fine Aprile potremo guardare a numeri molto più bassi, la coda di un’epidemia che con l’estate speriamo potrà dirsi finita.