Andamento della pandemia in Umbria, la curva continua a scendere e il sistema sanitario tiene benissimo: meno casi tra i giovani

Buone notizie arrivano dal bollettino settimanale del Nucleo epidemiologico umbro sull’andamento dell’epidemia sul territorio regionale. La curva sta continuando a scendere in maniera costante: l’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti mostra il medesimo andamento con valori al 28 settembre pari a 38 casi per 100mila abitanti. Mai così in basso l'indice Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 0,78. Inoltre, l’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra, anche per questa settimana, una maggior distribuzione dei casi tra i più giovani, anche se i valori sono in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Meno contagioso - il virus in circolazione in questo periodo grazie ai vaccini - e meno pericoloso per la salute, come dimostrano i dati: i ricoveri si attestano sui 45 di cui 3 in terapia intensiva; questo vuol dire che la nostra sanità non è in sofferenza e può programmare l'attività extra-Covid e il recupero delle prestazioni fermate nel passato. Negli ultimi 8 giorni i decessi sono stati sei. I distretti umbri con il più alto tasso di positivi - tutti sotto quota 100 e quindi focolai ben sotto-controllo - sono lo Spoletino (69 casi ogni 100mila abitanti), l'Orvietano (92 casi ogni 100mila abitanti) e l'Assisano (54 casi ogni 100mila abitanti); c'è un distretto covid free, ovvero la Valnerina, valori molto bassi anche in Media Valle del Tevere.