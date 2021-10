Andamento Pandemia in Umbria, lo studio settimanale: positivi tra i 6-10 anni sopra la media, 5 distretti sopra quota 50

In Umbria la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, sembrano mostrare dopo un periodo di costante anche se lieve aumento, un’inversione del trend con una tendenza alla stabilizzazione: è quanto emerge dal report settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale aggiornato al 29 ottobre.

Dallo studio emerge che l’incidenza settimanale mobile per 100mila abitanti al 29 ottobre è pari a 54 casi per 100.000. Il confronto con il dato medio nazionale, pur con lievi oscillazioni, mostra un andamento sovrapponibile.I distretti sanitari dell’Umbria che mostrano una incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti sono: Terni, Orvieto, Foligno, Assisi e Valnerina che arriva a 211 casi su 100mila abitanti.L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra, anche in questa settimana, una maggior distribuzione dei casi nelle classi di età più giovani (0-18 anni), in particolare tra i 6-10 anni, con tassi superiori alla media regionale.