Umbria, spara due colpi di pistola e uccide la moglie nella notte della Vigilia di Natale: arrestato medico

Ha ucciso con due colpi al petto, a distanza ravvicinata, la moglie di 80 anni gravemente malata. Il marito, un rispettabilissimo medico in pensione, ha poi tentato - secondo una prima ricostruzione - di togliersi la vita ma sarebbero arrivati in tempo il figlio e altre persone presenti in casa evitando così un'altra tragedia. L'omicidio è avvenuto la sera della Vigilia di Natale ad Amelia, in Umbria, nella villetta della coppia in strada Sant'Angelo.

Due colpi di pistola - arma che sembrerebbe legalmente posseduta - sparati "sotto l'albero" molto probabilmente - ma le indagini sono in corso - per porre fine alle sofferenza di una donna, ex insegnate e considerata una donna simpatica e brillante in città, che nell'ultimo periodo avrebbe perso sempre di più lucidità e forze fisiche a causa di un quadro clinico nettamente peggiorato dalla metà di novembre scorso. Il movente dunque secondo l'uomo: ucciderla per rispettare la sua dignità di persona e porre fine ad un declino fisico ormai inerrastabile.

C'è anche l'ipotesi che sia stata anche la donna a chiedere direttamente o indirettamente "aiuto" in un momento di lucidità, percependo una situazione non dignitosa e una sofferenza insopportabile. Ma questo va ancora tutto provato e tutte le piste, come è doveroso in una indagine devono essere vagliate. Unica certezza è che quei due colpi di arma sono stati sparati dal medico-marito che è reo confesso davanti al pubblico ministero Barbara Mazzullo e si trova da ieri notte in carcere a Terni.

Il corpo della donna è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami post-mortem. Saranno ascoltati anche il figlio della coppia, la sua compagna e la badante che era presenti ieri notte nella villetta di Amelia. "È una tragedia che rattrista tutta la comunità, avvenuta in una giornata particolare che viene offuscata" - ha commentato il sindaco di Amelia, Laura Pernazza che conosceva personalmente la vittima e la ricorda, prima che la malattia prendesse il sopravvento, come una donna "sempre spiritosa e dalla battuta pronta".