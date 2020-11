Umbria, manda i figli a scuola prima di ricevere il referto del tampone risultato positivo al Covid-19

Da qualche giorno manifestava alcuni sintomi riconducibili al coronavirus. Anche una fastidiosa febbre che non andava via. Insieme alla famiglia decide di mettersi in isolamento fiduciario per tre giorni, fino a quando dal distretto amerino dell'Asl 2 è arrivata la chiamata per il tampone che gli è stato somministrato martedì 10 novembre.

Probabilmente ha interpretato a modo suo gli orientamenti per il contenimento del contagio, pensado che una volta effettuato il tampone potesse tornare automaticamente alla vita normale. Così, l'uomo ha riportato i suoi figli a scuola prima di ricevere l'esito del tampone.

Fino alla mattinata di giovedì 12 novembre, quando scatta l'allarme a scuola. L'uomo riceve, nero su bianco, l'esito del tampone: è positivo. La famiglia si attiva prontamente per ritirare i bambini, spiegando alle maestre quali sono le motivazioni. Inizia il panico fra il personale docente e non docente dei plessi frequentati dai figli e i numerosi interrogativi sull'effetto domino che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni.

Appena ricevuta la notizia, si è provveduto immediatamente alla sanificazione delle classi interessate in attesa di ulteriori provvedimenti.