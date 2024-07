Altra pomeriggio da incubo sul Raccordo Perugia-Bettolle: due ore in fila, sotto il caldo e senza notizie

Un'altra giornata da incubo sulle strade della provincia di Perugia, Se ieri una lunga coda è rimasta ferma per ore - a causa di un incidente avvenuto in direzione Castello sulla E45 - nell'area di Perugia Nord, stavolta una coda altrettanta lunga e in un giorno da bollino rosso per le temperature si è verificata sul Raccordo Perugia-Bettolle in direzione Toscana con auto e mezzi pesanti fermi da Passignano alla zona di Tuoro sul Trasimeno. Altro incidente e altre operazioni di messa in sicurezza difficili e lunghe da espletare. E come al solito nessuna informazione e nessun sostegno per i tanti rimasti a cuocere nei mezzi. Tanta la rabbia degli automobilisti che si sono rivolti anche a noi per denunciare il fatto. Le foto sono chiare: code, mezzi fermi e gente in mezzo alla carreggiata per cercare qualche raffica di vento. E anche oggi dopo un paio di ore, intorno alle 20.15, la fila ha iniziato a muoversi.