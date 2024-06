Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone dell'Umbria per la giornata di domenica 9 giugno.

Ecco le previsioni meteo per lunedì 10 e martedì 11 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in calo per il rapido transito di una saccatura atlantica, che veicolerà un sistema frontale che potrebbe portare rovesci sparsi e locali temporali anche sull'Umbria nella prossima notte".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 10 giugno "nuvoloso con possibilità di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più probabile e frequenti nottetempo e al primo mattino. Venti: deboli-moderati da sud-ovest. Temperature: in diminuzione".

Martedì 11 giugno "nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, più probabili sulle zone centro-settentrionali. Venti: deboli da sud, sud-ovest. Moderati sui rilievi. Temperature: in ulteriore lieve diminuzione".