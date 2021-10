Maltempo, nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta gialla per il pomeriggio del 6 e per tutta la giornata del 7 ottobre: le previsioni

Maltempo in Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile. Allerta di giallo per il pomeriggio di mercoledì 6 e per tutta la giornata del 7 ottobre.

Ecco le previsioni, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 6 ottobre "Maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse che, nel pomeriggio, assumeranno carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali. Parziale e momentanea attenuazione dei fenomeni in serata. Venti: da moderati a forti meridionali, con locali rinforzi sui settori meridionali e lungo i crinali appenninici. Temperature: in sensibile diminuzione".

Giovedì 7 ottobre "Ancora maltempo con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale fin dal mattino con fenomeni che potranno essere particolarmente intensi nella prima parte della giornata sui settori appenninici, specie lungo i versanti esposti ad Est. Nel corso del pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni, in esaurimento sui settori occidentali verso sera. Venti: venti forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in ulteriore sensibile diminuzione, specie le massime".

Venerdì 8 ottobre " Al mattino residui rovesci sui settori appenninici in esaurimento dal primo pomeriggio. Sul resto della regione isolati piovaschi al primo mattino, in rapido esaurimento prima di mezzodì. Venti: Forti da Nord-Est con rinforzi fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: Senza variazioni di rilievo".