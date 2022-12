Temporali, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per la giornata di mercoledì 7 dicembre per 'rischio temporali' e 'rischio idrogeologico'.

Ecco le previsioni, aggiornate al 6 dicembre e pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "in area mediterranea si stanno fronteggiando masse d'aria con caratteristiche assai differenti: una fredda in discesa dalle regioni scandinave, in seno ad una saccatura con asse zonale lungo il 50esimo parallelo, ed una temperata di matrice africana in risalita verso nord, per la posizione alta in latitudine del getto sub-tropicale. La linea di separazione tra esse giace intorno al 42mo parallelo ed ha originato una linea di convergenza sulle regioni centrali italiane lungo la quale si sta sviluppando un sistema temporalesco".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 7 dicembre "persistente maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse sui settori settentrionali che, nel pomeriggio, tenderanno a spostarsi sul resto della regione. Generale miglioramento nel corso della serata con le piogge che insisteranno solo sui settori sud-orientali nel corso della notte. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: in lieve diminuzione".

Giovedì 8 dicembre "Al mattino fenomeni residui sui settori meridionali, a seguire momentanea tregua dai fenomeni che riprenderanno nel pomeriggio per poi esaurirsi in serata. Venti: da moderati a forti meridionali, in rinforzo nella nottata. Temperature: senza variazioni di rilievo le massime, in lieve aumento le minime".