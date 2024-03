Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per la giornata del 4 marzo per rischio idrogeologico in tutte le zone della regione.

Ecco le previsioni meteo per lunedì 4 e martedì 5 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "minimo tra Mar Ligure e Mar di Corsica e rapida perturbazione, associata ad aria fresca in quota, in transito nel corso della giornata. Lunedì pressione in aumento e minimo in spostamento verso il Tirreno centro-meridionale".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 4 marzo "nuvoloso con residui piovaschi nella prima parte della giornata e nuovamente in serata. Neve oltre 1300 m. Venti: da Sud-Ovest tendenti a ruotare a Nord-Ovest in serata. Temperature: in calo".

Martedì 5 marzo "in prevalenza poco nuvoloso. Possibili foschie o nebbie nottetempo. Venti: deboli occidentali. Temperature: massima in leggero aumento".